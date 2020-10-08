Sorgun Belediyesine marangoz atölyesi kuruldu - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından belediye bünyesinde kurulan marangoz atölyesi belediyenin ihtiyaçlarına karşılayacak.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye hizmetlerinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurulan marangoz atölyesinde, hem eskiyen ve kullanılamaz hale gelen malzemelerin değerlendirileceğini hem de ilçenin ihtiyacı olan kamelya, bank, piknik masası, saksı gibi birçok malzeme üretileceğini belirtti.

Belediye çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda planlandığı bilgisini veren Ekinci, "Marangoz atölyemiz ilçede bulunan tüm parkların ve yeşil alanların bank ihtiyaçlarını karşılayacak. Atölyemizdeki kendi araçlarımız ve gereçlerimizle ilçemizin ihtiyacını karşılayacağız. Usta ellerden özenle çıkan ve düşük maliyetle imal edilen mobilyaları, halkımızın hizmetine sunacağız. Uzman personelimizin görev aldığı marangoz atölyemizde, hem hızlı hem de düşük maliyetle üretim yapılacak. Bu sayede dışarıdan hizmet almayarak belediye bütçesine katkı sağlayacağız." dedi.