Sorgun'da 32 Köy Yolu Kapandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucu 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorgun İlçe Özel İdaresi Müdürü Metin Kayhan, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarına başladığını belirterek, "Ekiplerimiz kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kayhan, bölgede kar kalınlığının yer yer 20 ile 40 santimetre arasında değiştiğini bildirdi.