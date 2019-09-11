Sorgun'da İlköğretim Haftası kutlamaları

Sorgun'da İlköğretim Haftası düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Hükumet Konağı yanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama törenleri Ertuğrul Gazi İlkokulu bahçesinde devam etti.

Burada düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Okul Müdürü Salih Öksüz, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirtti.



Öğrencilerin İlköğretim Haftası ile ilgili okuduğu şiirler, folklor gösterileri, mezun olan öğrencilerin 1. sınıf öğrencilerine Türk Bayrağı hediye etmesi ile süren tören, yine birinci sınıf öğrencilere çeşitli hediyelerin sunulmasıyla sona erdi.

Törene, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Okcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve okul müdürleri katıldı.