Sorgun'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
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Sorgun'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

12.03.2022 13:15
Sorgun'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Sorgun Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle program düzenledi.

Sorgun Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle program düzenledi.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'ndaki programa Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy ve şair Mehmet Haciismailoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Programda Selma Argon Ersoy dedesinin sağlam karakteri, dürüstlüğü ve sözünün eri olması nedeniyle gençlik için tam bir örnek olduğunu söyledi.

Ersoy, "Ben dedemin samimiyetini, verdiği sözde durmasını, sapasağlam duruşunu sevdim. 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' demiş ve duası kabul olmuş. Dedem, içinde yaşatarak yazmış bu marşı." dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında saygıyla andıklarını, programa katılan torunu Selma Argon Ersoy ve Mehmet Haciismailoğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.

Mehmet Hacıismailoğlu'nun müzik eşliğinde okuduğu şiirlerle süren program sonunda Başkan Ekinci katılımcılara plaket verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika


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