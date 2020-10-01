Sorgunlu öğrencilerden "Mavi kapak toplama" kampanyası - Son Dakika

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Ertuğrul Gazi İlkokulu 4/B sınıfı öğrencilerin başlattığı "Mavi kapak toplama" kampanyasına Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Ertuğrul Gazi İlkokulu 4/B sınıfı öğrencilerinin, öğretmenleri Ali Aydoğan öncülüğünde engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla "mavi kapak toplama" kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanyaya öğrenci ve velilerin aylardır destek vererek mavi kapak topladıklarını anlatan Kaya," Kapak toplarken belediye başkanımız Mustafa Erkut Ekinci ile karşılaşan öğrencimiz Melek Sena Yıldırım, kampanya hakkında başkanımıza bilgi veriyor. Bu durumdan etkilenerek belediye başkanımız Ekinci, Melek'i belediyeye davet ederek bir adet tekerlekli sandalye hediye etti." dedi.

Kaya, hediye edilen tekerlekli sandalyenin öğrenciler ve öğretmenleri tarafından ihtiyaç sahibi engelli bir vatandaşa verilmek üzere Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir'e teslim ettiklerini anlatarak, "Dernek Başkanı Özdemir öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Biz de kampanyayı başlatan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destek veren velilerimize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.