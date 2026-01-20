Sörloth: Atletico'da Mutluyum

Atletico Madrid'in Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, İspanyol ekibinde mutlu olduğunu ve burada devam etmek istediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid yarın saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak. Bu maç öncesinde Atletico Madrid'in Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bireysel performansından çok mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Bu şekilde devam etmek istiyorum. Kendime çok fazla güven geldi. Takım arkadaşlarım da bana güveniyor. İlk 8'de olmak için yarınki maç çok önemli. Bir sonraki tura doğrudan yükselmek galibiyet bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Transferiyle ilgili soruya Norveçli futbolcu, "Hayır, burada çok mutluyum. Burada sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Burada mücadele etmek istiyorum. Atletico'da çok mutluyum. Bu takımda devam etmek istiyorum" diye cevap verdi.

"Bütün statlar doluyor, insanlar bu ülkede futbola aşk duyuyor"

Türkiye'de daha önce oynadığını hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de 1 sezon oynadım. Bütün statlar doluyor, insanlar bu ülkede futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir insansanız, böyle deplasmanlarda oynamaktan mutlu olursunuz. Türkiye'de olmaktan çok mutlu oluyorum. Buradaki statlardaki atmosfer inanılmaz etkileyici. Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var. Yarın zorlu bir maç var" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, kendisi hakkında söylediklerinin hatırlatılması üzerine Alexander Sörloth, "Hakkımda iyi şeyler duymak çok hoşuma gidiyor. Kendisi büyük bir teknik direktör. Kendisine teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL