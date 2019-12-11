Soroptimistler, öğrencilere suyun önemini anlattı - Son Dakika
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Soroptimistler, öğrencilere suyun önemini anlattı

6 saat önce

Mezitli Soroptimist Kulübü, 'Yarının Suyu' projesine destek vererek, Mersin'de 500 öğrenciye suyun önemi ve tasarruf yöntemlerini anlattı.

Soroptimistler, öğrencilere suyun önemini anlattı, System.String[]

Mezitli Soroptimist Kulübü, 'Yarının Suyu' projesine destek vererek, Mersin'de 500 öğrenciye suyun önemi ve tasarruf yöntemlerini anlattı.


Mezitli Soroptimist Kulübü, Türkiye Soroptimist Kulübü Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirdiği etkinlikle öğrencileri, bilinçli su tüketimi alışkanlığı ve su tasarruf konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte, Finish, National Geographic, İda Eğitim olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile beraber başlatılan 'Yarının Suyu' projesi çerçevesinde suyun önemi anlatıldı. Öğrencilere ayrıca, National Geographic tarafından çekilen ve ünlü sanatçılar Gökhan Özoğuz ile Özge Özpirinçci'nin de rol aldığı '25 Litre' belgeseli izletildi.


Eğitim danışmanı Pınar Eroğlu tarafından verilen eğitime, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz ve kulüp üyeleri de katıldı. Eğitimleri ilgiyle izleyen öğrenciler, su kullanımında daha tasarruflu ve dikkatli olacaklarına dair hep birlikte söz verdiler.


Etkinlikle ilgili açıklama yapan Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Kaymaz, Türkiye Soroptimist Kulübü Federasyonunun ülke genelinde toplum yararına önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi. Kaymaz, "Yarının Suyu projesi sayesinde sevimli öğrencilerimizle bir araya geldik ve suyun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Türkiye Soroptimist Kulübü Federasyonu ve Mezitli Soroptimist Kulübü olarak doğamızı koruma yönünde daha önce çeşitli çalışmalar yaparak, farkındalık oluşturmuştuk" dedi. - MERSİN

Mezitli, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
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