Sosyal Konut Projeleri Devam Edecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Devletimizin, konut sahibi olamayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projelerini kararlılıkla sürdürme iradesi devam edecektir." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'nın birçok ülkesinde gençler ve orta gelir grupları için konuta erişimin her geçen gün daha da zorlaştığını, kira fiyatlarının gelir artışının çok üzerinde seyrettiğini belirtti.

Türkiye'nin konut meselesini, piyasanın insafına bırakmadığını, meseleyi devletin doğrudan sorumluluk üstlendiği sosyal konut politikasıyla yönettiğini ifade eden Cıngı, "Devletimizin konutu vatandaşın temel bir sosyal hakkı olarak ele alan anlayışı, Türkiye'yi sosyal devlet politikalarıyla küresel ölçekte örnek teşkil eden ülke olarak konumlandırmaktadır." diye konuştu.

Toplu Konut idaresi (TOKİ) tarafından 2002 yılına kadar 44 bin konut inşa edildiğini, AK Parti iktidarları döneminden itibaren bugüne kadar 1 milyon 700 bin konut üretildiğini aktaran Cıngı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut hamlesiyle 2 milyona yakın vatandaşın doğrudan barınma ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Cıngı, "500 bin sosyal konut projesi, kar amacı taşımayan, uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme imkanlarıyla, kamu arazileri üzerinde planlanan ve tamamen sosyal hedeflere odaklanan bir devlet politikası, Türkiye'nin hem sosyal hem de kentsel dönüşüm tarihinde bugüne kadar atılmış en büyük adım, hayata geçirilmiş en büyük devlet projelerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede yapılan çalışmaları anlatan Cıngı, bugün itibarıyla 455 bin konutun inşa edilerek depremzede vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kayseri'de inşa edilecek 7 bin 562 konutun hak sahiplerinin dün kura çekimiyle belirlendiğini hatırlatan Cıngı, "Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da müsterih olsun. Devletimizin, konut sahibi olamayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projelerini kararlılıkla sürdürme iradesi devam edecektir." şeklinde konuştu.