Sosyal medya fenomeni ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika

Sosyal medyada gördüğü makyaj videolarından etkilenip 3 yıl önce "Ben de yaparım" diyen evli ve iki çocuk annesi İzmirli Münhan Çınar, paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni oldu. On binlerce takipçi sayısına ulaşan Çınar, kazandığı paranın bir kısmını da korona virüs salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sosyal medyanın yeni fenomeni Münhan Çınar, ürettiği ve paylaştığı videolar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olduktan sonra birçok dergide çalıştı ve serbest çalışarak çekimler yaptı. Kendi oğlu olduğunda mesleğini yavaşlatmak zorunda kalan Çınar, evde kendine uğraş ararken 3 yıl önce sosyal medyada çok izlenen ve beğenilen videolara denk gelip bu videolardan daha güzelini çekeceğine inanıp işe koyuldu. Telefonunu kurup makyaj malzemelerini alıp makyaj yapmaya başlayan Münhan Çınar, kısa sürede çok ilgi gördü. Çektiği videolar ile bir anda takipçi sayısını artıran Münhan Çınar, paylaşımlarını genişleterek sadece makyaj değil moda ve stil önerileri de ekledi. Kızının da doğmasıyla hesabının şenlendiğini belirten Çınar, "Şu an hesabım için 'çocukları olan bir kadın hesabı' diyebilirim. Hem çocuklar, hem makyaj, hem moda, hem güncel, hem yemek tarifleri, dekorasyon önerileri var. Yani o an içinde bulunduğum durum ne ise onu paylaşıyorum. Takipçilerimle iletişimim çok iyi, çok seviyorum onları. Çocukların ayakkabısının içine hangi çorabın rahat olduğundan, hangi rujumun kaç saat kalıcılık sağladığına kadar tüm deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bir kişiye bile faydam dokunursa ne mutlu bana" dedi. Çınar, kazandığı paranın bir kısmını da korona virüs salgını kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirtti. - İZMİR