Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan sürücü bedelini ödedi! Şarampole uçtuğu anlar kamerada... - Son Dakika
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Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan sürücü bedelini ödedi! Şarampole uçtuğu anlar kamerada...

05.07.2022 11:12

Tepki çeken kaza Aksaray'da yaşandı. Eşi ve torunları ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan Kasım Karakaya'nın kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak şarampole devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyir halinde büyük bir sorumsuzluğa imza atan araç sürücüsü, az kalsın aile faciasına neden olacaktı. 3 Mayıs'ta Aksaray - Nevşehir yolunun 25'inci kilometresinde eşi Ayşe Karakaya ve 4 torunu ile birlikte otomobil ile Camiili köyünden yola çıkan Kasım Karakaya, sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

ŞARAMPOLE UÇTULAR

İddiaya göre, bu sırada yolcu otobüsünü sollamak isteyen Kasım Karakaya'nın kullandığı otomobil, araca çarparak şarampole devrildi. Kaza anı ise Karakaya'nın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇOCUKLARI TESELLİ ETTİLER

Kimsenin yaralanmadığı kazada Ayşe Karakaya, torunlarını "Korkmayın, bir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu otobüsü şoförü de yoluna devam etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan sürücü bedelini ödedi! Şarampole uçtuğu anlar kamerada... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan sürücü bedelini ödedi! Şarampole uçtuğu anlar kamerada... - Son Dakika
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