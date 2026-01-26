Sosyal Medya Şirketlerine Karşı Dava - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sosyal Medya Şirketlerine Karşı Dava

26.01.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TikTok, Meta ve YouTube, bağımlılık yapıcı içerikler nedeniyle mahkemeye çıkacak.

NEW ABD'de, sosyal medya şirketleri, TikTok, Meta ve YouTube, "bilerek bağımlılık yapıcı içerikler oluşturmak ve gençlerin ruh sağlığına zarar vermekle" ilgili iddialara karşı ilk defa mahkemede jürinin sorularını cevaplayacak.

Sosyal medya şirketlerine, sahip oldukları platformlardaki içeriklerin, bir ailenin kızları üzerinde "kendine zarar verme ve intihar düşüncelerine yol açtığı" gerekçesiyle dava açıldı.

Yıllardır benzer şikayetlerin muhatabı olan şirketler, California'da açılan bu dava nedeniyle "ilk kez bir mahkemede jüri önünde bu iddialara karşı kendilerini savunmak" zorunda kalacak.

Los Angeles kentinde görülecek davada, söz konusu platformun üst düzey yöneticileri de ilk defa tanık kürsüsüne çıkacak.

Yarın ilk duruşması yapılacak davada, rakam belirtilmeksizin maddi tazminat talep edilirken, davanın TikTok, Meta ve YouTube ve Snapchat isimli platformlara karşı bugüne kadar yapılmış 1000'in üzerinde dava için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Dava dosyasında, sosyal medya platformlarının, risklerin bilinmesine rağmen "kasıtlı olarak gençlerde bağımlılık yapacak şekilde tasarlandıkları" iddiası yer alıyor.

ABD medyasına göre, bu teknoloji şirketleri, son zamanlarda sayısı artan benzer davalar için milyarlarca dolarlık tazminat ödemekle karşı karşıya bırakabilir.

Söz konusu davaların muhatabı teknoloji firmalarının yöneticileri, bugüne kadar defalarca ABD Kongresi'nde ifadeye çağrılmış ve ebeveynlerden özür dilemek durumunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Los Angeles, Teknoloji, YouTube, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya Şirketlerine Karşı Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 01:40:36. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Şirketlerine Karşı Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.