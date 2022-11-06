Sosyal medyayı sallayan görsel! Bu karedeki gizli resmi görenlerin IQ seviyesi çok yüksek - Son Dakika
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Sosyal medyayı sallayan görsel! Bu karedeki gizli resmi görenlerin IQ seviyesi çok yüksek

06.11.2022 21:57
Sosyal medyayı sallayan görsel! Bu karedeki gizli resmi görenlerin IQ seviyesi çok yüksek

Sosyal medyada paylaşılan zikzak çizili bir görsel gündem oldu. Bu görseldeki detayı fark edenlerin IQ seviyesi çok yüksek olduğu iddia edildi.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte haberleşme faaliyetlerinin yanı sıra eğlence faaliyetleri de yaygınlaştı. Sosyal medyada son dönemde paylaşılan zeka testleri ise çok sayıda vatandaşın ilgisiyle karşılaşıyor.

İLGİNÇ BİR FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Sosyal medyada son olarak zeka testi olarak hayli ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta çok sayıda zikzak yer aldı. Fakat bu zikzakların içerisine gizli bir resim yerleştirildi. O resmi görenlerin ise IQ seviyesinin yüksek olduğu belirtildi. Önce o fotoğrafa bakın, daha sonra ise resmin ne olduğunu öğrenin.

İŞTE O FOTOĞRAF:

Fotoğraftaki gizli resmi görüyor musunuz? Görenlerin IQ seviyesi çok ama çok yüksek

FOTOĞRAFIN İÇERİSİNDE NE VAR?

Yukarıdaki fotoğrafın içerisinde gizlenmiş bir panda mevcut. Pandayı hafif sola eğildiğinizde rahatlıkla görebiliyorsunuz.

YORUMLAR
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