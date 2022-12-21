Dünyayı duygulandıran görüntü! Bir babanın oğulları için yaptıkları herkesi hüngür hüngür ağlattı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda bir adamın, iki çocuğu azgın suların arasından kurtardığı görüldü.

VİDEODAKİLERİN KİM OLDUĞU ÖĞRENİLİNCE ŞAŞKINLIK BÜYÜDÜ

Söz konusu videodakiler baba ve oğulları olduğunu öğrenenler daha da büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları çabası nedeniyle babayı tebrik etti.

"İŞTE BABALIK" DİYE PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada "İşte babalık" diye paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum da aldı.