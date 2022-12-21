Dünyayı duygulandıran görüntü! Bir babanın oğulları için yaptıkları herkesi hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyayı duygulandıran görüntü! Bir babanın oğulları için yaptıkları herkesi hüngür hüngür ağlattı

21.12.2022 15:14

Sosyal medyada 5 milyona yakın bir izlenme alan video herkesi duygulandırdı. Videodaki adamın, 2 oğlunu şiddetli suların arasından kurtardığını öğrenenler daha büyük şaşkınlık yaşadı. Video, "İşte babalık" başlığıyla paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda bir adamın, iki çocuğu azgın suların arasından kurtardığı görüldü.

VİDEODAKİLERİN KİM OLDUĞU ÖĞRENİLİNCE ŞAŞKINLIK BÜYÜDÜ

Söz konusu videodakiler baba ve oğulları olduğunu öğrenenler daha da büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları çabası nedeniyle babayı tebrik etti.

"İŞTE BABALIK" DİYE PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada "İşte babalık" diye paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum da aldı.

YORUMLAR (1)
500
Ördeğin kanalizasyon deliği başında acı acı viyakladığını görenler üzücü manzarayla karşılaştı Ördeğin kanalizasyon deliği başında acı acı viyakladığını görenler üzücü manzarayla karşılaştı Uçakta uyurken mini eteği açılan fenomen, sosyal medyada gördüğü fotoğafla deliye döndü Uçakta uyurken mini eteği açılan fenomen, sosyal medyada gördüğü fotoğafla deliye döndü

Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyayı duygulandıran görüntü! Bir babanın oğulları için yaptıkları herkesi hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika


Son Dakika
16:10 İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! Zam oranını belirlenmesi için asgari ücretin açıklanması bekleniyor
16:00 Kupa sevincini abartan Arjantin'de can pazarı! Hayatını kaybeden ve komaya girenler var
15:53 Türk futbolunda tarihi an! Süper Lig hakem ataması kulüp başkanlarıyla birlikte yapıldı
15:18 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
15:16 Artan pahalılık ünlü isimlerin de tepkisini topluyor! Oyuncu Berna Laçin, içtiği kahve için ödediği paraya isyan etti
15:14 Türkiye Kupası'nda şaşkınlık yaratan skor! TFF 2. Lig takımı Karacabey, Süper Lig ekibi Giresunspor'u farkla yendi
15:08 İstanbul'da fidye için kaçırılan Afgan kardeşler, işkence gördükleri evde elleri bağlı halde bulundu
15:11 70 yaşında hayata gözlerini yuman Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
15:11 Erdoğan'ın, "Başka ebeveynler arama peşinde" ifadesine İmamoğlu'ndan jet yanıt: Bizim baba-oğul ilişkimizi kıskanmaya devam etsin
14:37 Vatandaşın ısrarına dayanamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da balkon konuşması yaptı: Erdoğan'ı emekli etmeye söz verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 16:33:07. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyayı duygulandıran görüntü! Bir babanın oğulları için yaptıkları herkesi hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement