Sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda bir adamın, iki çocuğu azgın suların arasından kurtardığı görüldü.
Söz konusu videodakiler baba ve oğulları olduğunu öğrenenler daha da büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları çabası nedeniyle babayı tebrik etti.
Sosyal medyada "İşte babalık" diye paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum da aldı.
Son Dakika › Güncel › Dünyayı duygulandıran görüntü! Bir babanın oğulları için yaptıkları herkesi hüngür hüngür ağlattı - Son Dakika