Yüzlerce kuzunun koyunlara doğru koştuğu görüntülere sosyal medyada etkileşim yağdı - Son Dakika
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Yüzlerce kuzunun koyunlara doğru koştuğu görüntülere sosyal medyada etkileşim yağdı

25.11.2022 14:17

Yüzlerce kuzunun bir anda koyunlara doğru koştuğu görüntülerle ilgili yapılan paylaşımda kuzularının süt zamanlarının gelmesi nedeniyle annelerine doğru koştuğu belirtildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, gün içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda yüzlerce kuzunun bir anda koyunlara doğru koşmaya başladığı görüldü.

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Herkes bu hareketlerinin nedenini merak ederken, başka bir sayfa tarafından yapılan paylaşımla konuya açıklık getirildi.

SÜT ZAMANLARI GELMİŞ

Sayfa tarafından aktarılan bilgiye göre, görüntülerdeki kuzuların süt zamanlarının gelmesi nedeniyle anneleriyle buluşturulduğu belirtildi. Bu anlarda da ortaya söz konusu görüntüler çıktı.

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