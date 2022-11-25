Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, gün içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Söz konusu videoda yüzlerce kuzunun bir anda koyunlara doğru koşmaya başladığı görüldü.
Herkes bu hareketlerinin nedenini merak ederken, başka bir sayfa tarafından yapılan paylaşımla konuya açıklık getirildi.
Sayfa tarafından aktarılan bilgiye göre, görüntülerdeki kuzuların süt zamanlarının gelmesi nedeniyle anneleriyle buluşturulduğu belirtildi. Bu anlarda da ortaya söz konusu görüntüler çıktı.
Son Dakika › Yaşam › Yüzlerce kuzunun koyunlara doğru koştuğu görüntülere sosyal medyada etkileşim yağdı - Son Dakika