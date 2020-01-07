Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon - Son Dakika

Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon

13 dakika önce

Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada uyuşturucuyu özendiren paylaşımlara yönelik operasyon, System.String[]

Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ile Nizip ve Araban ilçelerinde belirlenen 14 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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