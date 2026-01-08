Sosyal Yardım Ödemelerine Zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 liraya yükseldiğini bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, bu kapsamda Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 liraya yükseldiğini açıkladı.

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik uygulanan sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirten Göktaş, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hiç kimseyi geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi.

Sosyal hizmet ve yardımların erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve çocukların temel ihtiyaçları için SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarına ilişkin şunları kaydetti:

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıktı."

Göktaş, kronik hastalık yardımının 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya, vefat yardımının ise 3 bin 727 liradan 4 bin 421 liraya yükseldiğini bildirdi.

Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006'da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı" ile aylık ortalama 517 bin engelli vatandaşın desteklendiğini bildiren Bakan Göktaş, "2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk." ifadesini kullandı.

Göktaş, çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesi çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu anımsatarak, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ise ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseldi." bilgisini verdi.

Ayrıca çocukların biyolojik ailelerinden ayrı kalmaları halinde devlet güvencesinde aile temelli bakım modelleri arasında yer alan koruyucu aile hizmetinin öncelikli olarak uygulandığını belirten Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Hizmet modellerini değişen ihtiyaçlara göre proaktif bir şekilde güncellediklerini belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Düşük gelirli birey ve ailelerimizi daha kapsamlı ve sürdürülebilir modellerle desteklemeye devam edeceğiz. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."