Sosyal Yardımlaşma Vakfı, korona virüsten etkilenenler için seferber oldu - Son Dakika
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Sosyal Yardımlaşma Vakfı, korona virüsten etkilenenler için seferber oldu

6 saat önce

Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yardımlardan faydalanamayan yevmiye usulü günübirlik işlerde çalışan ve Korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenerek temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük yaşayan aileleri unutmadı.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı, korona virüsten etkilenenler için seferber oldu, System.String[]

Mut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), yardımlardan faydalanamayan yevmiye usulü günübirlik işlerde çalışan ve Korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenerek temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük yaşayan aileleri unutmadı. Berber kalfaları, ev temizliği yapan kişiler, kahvehane ve kuaför çalışanları, garson, aşçı, inşaat işçiliği gibi işlerle geçimlerini temin etmeye çalışan toplam 370 aileye biner TL yardım ulaştırıldı.


Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, Mut'ta 1. Faz yardımlarını tamamlayan ve 2. Faz yardımlarına devam eden SYDV, berber kalfaları, ev temizliği yapan kişiler, kahvehane ve kuaför çalışanları, garson, aşçı, inşaat işçiliği gibi işlerle geçimlerini temin etmeye çalışan toplam 370 aileye hane başına bin TL olmak üzere toplam 370 bin TL destek kararı aldı. Destek ödemelerinin 17 Nisan tarihi itibarıyla başlayacağı bildirildi.


Yeni tip Korona virüsün çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkeleriyle birlikte ülkemizi de etkilediğini belirten Mut Kaymakamı Muammer Köken, "Kıtalar arası salgın olarak tanımlanan bu salgınının olumsuz etkilerine karşı devletimiz tarafından alınan önlemlerin yanında, ilçemizde kurum kuruluşlarımızın imkanları seferber edilerek salgının olumsuz etkileri giderilmeye çalışılmaktadır. Devletimiz tarafından uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı uygulama süreci devam etmektedir" dedi.


1. fazdan 3 bin 789 hane, 2. fazdan 6 bin 229 aile yararlanacak


İlçe Kaymakamı Köken, 1. faz ve 2. Faz yardım programları hakkında şu bilgileri verdi:


"1. Faz yardım programı tamamlanmıştır. 1 Faz yardım programından ilçemizden 3 bin 789 hane faydalandırıldı. Bu kapsamda 3 bin 789 aileye biner TL ödeme yapıldı. Ödemeler vatandaşlarımızın evlerine kadar ulaştırıldı. Bu fazda toplam 3 milyon 789 Bin TL'lik ödeme gerçekleştirildi. 2. Faz destek programından faydalanacak aileler 4 Nisan tarihi itibarıyla Aile Bakanlığımız tarafından tespit edildi. İlçemizde 2. Faz yardım programından yararlanacak aile sayısı toplam 6 bin 229'dur. Yine aile başına bin TL olarak ödenecektir. 2. Faz destek programında ilçemizde toplam 6 Milyon 229 Bin TL'lik destek ailelerimize evlerinde ulaştırılacaktır."


Mut SYDV tarafından, 1. Faz ve 2. Faz destek programından faydalanamayan ailelere de yardım edeceklerini belirten Kaymakamı Köken, "Yevmiye usulü günübirlik işlerde çalışan ve salgından olumsuz yönde etkilenerek temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük yaşayan, berber kalfaları, ev temizliği yapan kişiler, kahvehane çalışanları, kuaför çalışanları, garson, aşçı, inşaat işçiliği gibi işlerle geçimlerini temin etmeye çalışan, toplam 370 aileye hane başına bin TL olmak üzere toplam 370 Bin TL destek kararı alınmış ve ödemeleri 17 Nisan tarihi itibarıyla başlamıştır" dedi.


Kaymakam Köken, şu ana kadar salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilçede toplam 10 bin 388 aileye, 10 Milyon 388 bin TL kaynak tahsis edildiğini, ödemelerin tamamının vatandaşların konutlarında teslim edilmeye devam ettiğini kaydetti.


Nakdi desteklerin yanında diğer çalışmaları da aktaran Köken, "Nakdi desteklerimizin yanı sıra, 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan, kimsesiz 50 vatandaşımıza evlerine de sıcak yemek dağıtımlarımız devam etmektedir. Öğretmen evi tarafından hazırlanan yemekler vatandaşlarımızın konutlarına ulaştırılarak teslim edilmektedir. Ayrıca Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz kısıtlı vatandaşlarımız taleplerine istinaden, 7 gün 24 saat alışveriş ve temel ihtiyaçların karşılanması noktasından mesai mevhumu gözetmeden çalışmalarına özveri ile devam etmektedir" şeklinde konuştu.


Kaymakam Köken sözlerini, "Devletimiz bu süreçte tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" diyerek tamamladı. - MERSİN

Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:53 Kaynak: İHA

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