Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Moussa Sow da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Moussa Sow
da takımla ilk antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak
yönetiminde saat 13.30'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, çift kale maçla son buldu. Gazişehir Gaziantep'te öğle saatlerinde sözleşme imzalayan Moussa Sow ve Erhan Çelenk de yeni takımlarıyla ilk antrenmanlarına çıktı. Gazişehir tesislerindeki çalışmaya taraftarlar da yoğun ilgi gösterirken, özellikle Sow lehine tezahüratlarda bulundular.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
Moussa Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı
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