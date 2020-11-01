"Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" dijital zirvesi (2) - Son Dakika

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in video mesajı

Soykırımdan kurtulan Bosnalı Besima ile röportaj

Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic'in konuşması 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesi düzenlendi.