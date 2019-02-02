Soylu: "Bu Toprakların Bağımsızlığını Çekemeyenler, Bizi Birbirimize Düşürdüler"
9 dakika önce
- Neşet Ertaş Kültür Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi ve tokalaşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orta Dernekler Federasyonunca, Neşet Ertaş Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaren Gecesine katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:11 Kaynak: AA
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