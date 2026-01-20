Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu - Son Dakika
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

20.01.2026 09:54  Güncelleme: 09:56
Söz kesme sırasında tepsiyi parayla dolduramayan damadın yaşadığı utanç anları ve gelinin kız kardeşinin tepkisi sosyal medyada gündem olurken, görüntüler “gelenekler” üzerinden tartışma yarattı.

Söz kesileceği sırada "Makas yok." denilen damat, tepsiyi parayla dolduramayınca utancından kıpkırmızı oldu O esnada tepsiyi tutan gelinin kız kardeşi "Damadın arkadaşları yok mu?" diye bağırdı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Videonun altına "Kızın yerinde olsam nişanı atardım", "Saçma da olsa damat hazırlıklı olmalıydı", "En güzel günlerinde ikisi de buz kesmiş", "Şu saçma sapan geleneklerinizden de bıktık" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selcuk_16 Selcuk_16:
    daha Nişan da zorluklar başlamış düğünü tahmin ediyorum 31 0 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Bu gelenek degilki, Resmen parayla satış, Adını gelenek koymuşlar 19 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Eskiden başlık parası vardı şimdide tepsiyi doldurmak var ne fark ediyor. 10 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Böylelikle belli bir süre sonra ayrılığın temelin'de atılmış oluyor malesef böyle örf adet batsın tepsiyi doldurması gerekiyormuş sizin tepsinizin içine ben. 8 0 Yanıtla
  • orhan1430 orhan1430:
    geleneklerden damat evliliğe 2.0 mağlup başlıyor.bu tür gelenekler bitmesi lazım hayat zaten zorlaştı birde bu tür şeylerle uğraşıyoruz 8 0 Yanıtla
