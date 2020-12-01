Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "Türkiye, Yunanistan'la ön şartsız diyalogdan yana" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "Türkiye, Yunanistan'la ön şartsız diyalogdan yana" mesajı Açıklaması

01.12.2020 15:38
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılacağı tarihin belirlenmesi konusunda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sahada olduğu gerekçesiyle geri adım attığını hatırlatarak, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, Oruç Reis'in Antalya...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılacağı tarihin belirlenmesi konusunda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sahada olduğu gerekçesiyle geri adım attığını hatırlatarak, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönmesinin ardından da Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdüreceğini bildirdi.

Aksoy, Bakanlığa yöneltilen, "Yunanistan Oruç Reis'i bahane göstererek diyaloğa yanaşmıyordu. Oruç Reis çalışmalarını tamamladı, bu durumda Yunanistan'ın tutumunda bir değişiklik öngörüyor musunuz?" şeklindeki soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin başından beri Yunanistan'la ön şartsız diyalogdan yana olduğunu vurgulayan Aksoy, "Nitekim, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakata varılmış ancak Yunanistan'ın Oruç Reis'in sahada olduğu gerekçesiyle geri adım atması nedeniyle görüşme tarihi belirlenememiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini tamamlayarak, 29 Kasım'da Antalya'ya döndüğünü duyurduğunu hatırlatarak "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Türkiye, Yunanistan'la ön şartsız diyalogdan yana mesajı Açıklaması

Yunanistan, Oruç Reis, Türkiye, Sözcü, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'Türkiye, Yunanistan'la ön şartsız diyalogdan yana' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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