Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada ara karar
1 saat önce
Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunuğu 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.
Emin Çölaşan
ve Necati Doğru
'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay
'ın da aralarında bulunuğu 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:10
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