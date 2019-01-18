Son Dakika Haberleri: Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada ara karar

Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada ara karar

1 saat önce

Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunuğu 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.

Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada ara karar, System.String[]
Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın dosyası, aynı mahkemede gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunuğu 4 sanığın yargılandığı davanın dosyasıyla birleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:10 

Burak Akbay, Necati Doğru, Ekonomi
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