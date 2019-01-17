Spanish El Pais: AB Brexit İçin Süreyi Uzatabilecek
43 dakika önce
– Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık hükümeti ve muhalefetinin, AB ve Birleşik Krallık'ın daha önce üzerinde anlaştığı koşulları onaylaması durumunda, Brexit için sürenin uzatılabileceği ileri sürüldü.
– Avrupa Birliği
(AB
), Birleşik Krallık
hükümeti ve muhalefetinin, AB ve Birleşik Krallık'ın daha önce üzerinde anlaştığı koşulları onaylaması durumunda, Brexit için sürenin uzatılabileceği ileri sürüldü.
Spanish El Pais
'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, AB'nin hedeflerinin Londra
'nın gümrük birliğinde kalmayı kabul etmesi ve Kuzey İrlanda
ile İrlanda arasında bir sınırın ortaya çıkmasının önlenmesi olduğunu belirtildi.
Bu iki konu çözülmeden, Brexit'in termin tarihinin ertelenmesinin mümkün olmadığını, ancak diplomatlar İngiltere
Başbakanı Theresa May
'ın Brexit anlaşmasının reddedilmesinin pazarlığı sona erdirecek kadar keskin bir "fiyasko" olduğunu iddia ediyorlar. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:28 Kaynak: DHA
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