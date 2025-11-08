SPK'dan Halka Arz Onayı - Son Dakika
Ekonomi

08.11.2025 00:22
SPK, Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring'in halka arz başvurularını onayladı, yeni ihraçlar duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Holding AŞ ve Vakıf Faktoring AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Pasifik Holding AŞ'nin 1,5 lira, Vakıf Faktoring AŞ'nin ise 14,20 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Deniz Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 10 milyar liralık, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 10 milyar liralık, Ofisfinans Finansman AŞ'nin 550 milyon liralık, TEB Faktoring AŞ'nin 3 milyar 900 milyon liralık, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon liralık, Gürmat Elektrik Üretim AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Vakıf Varlık Kiralama AŞ'nin 40 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 6 milyar liralık, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Fibabanka AŞ Atlasdenim Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 2 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusuna onay verdi.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ

SPK, Inveo Portföy Yönetimi AŞ Mobilfon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ BioNova Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Finova Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini olumlu karşıladı.

Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu ile Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

SPK, 13 tüzel, 2 gerçek kişiye 71 milyon 827 bin 670 lira idari para cezası verdi. Kurul, 8 gerçek, 1 tüzel kişiye geçici işlem yasağı getirirken, 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 5 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.
Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Kaynak: AA

