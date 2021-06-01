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SPOR Gençlerbirliği Başkan Adayı Niyazi Akdaş: Kulübü eski günlerine döndürmek hepimizin görevi - Son Dakika

SPOR Gençlerbirliği Başkan Adayı Niyazi Akdaş: Kulübü eski günlerine döndürmek hepimizin görevi

01.06.2021 01:23

Gençlerbirliği Kulübü'nün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan iş adamı Mehmet Niyazi Akdaş, "Kulübü bu durumdan çıkarıp eski günlere döndürmek hepimizin görevi" dedi.

Gençlerbirliği Kulübü'nün haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan iş adamı Mehmet Niyazi Akdaş, "Kulübü bu durumdan çıkarıp eski günlere döndürmek hepimizin görevi" dedi.

Mehmet Niyazi Akdaş, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Gençlerbirliği Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Akdaş, "Gençlerbirliği'nin içinde bulunduğu durum çok üzücü. Kulübü bu durumdan çıkarıp eski günlere döndürmek hepimizin görevi. Hepimiz birlik olup el ele vermeli ve ellerimizi taşın altına koymalıyız" dedi.

"GÖREV BANA VERİLİRSE PIRIL PIRIL BİR KULÜP TESLİM EDECEĞİM"

Kavgasız, dostça bir yönetim anlayışı benimsediğini belirten Mehmet Niyazi Akdaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim gibi kulübümüze gönül vermiş Gençlerbirliği taraftarımızın ve arkadaşlarımın ısrarı üzerine aday olmaya karar verdim. Camia olarak eski, yeni yönetim demeden kenetlenirsek birlikte başarıya ulaşır, yarınlara umutla bakabiliriz. Eğer genel kurulumuzun saygın delegeleri beni ve ekibimizi bu göreve layık görürlerse 40 yıllık yönetim deneyimim, yönetici arkadaşlarımın gayret ve katkıları, taraftarımız, teknik ekibimiz ve sporcu kardeşlerimizle zoru başaracağımıza inanıyorum. Değerli arkadaşlar, ben birçok kurumda görev aldım ama hiçbir zaman göreve talip olmadım, göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum ve misyonumu tamamlayınca koltuktan kalkmasını bildim. Arkadaşlar insanların yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Bu önemli görev de eğer bana verilirse kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübü yarınlara hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim."

"KULÜBÜ KURUMSALLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Adaylık sürecinin yeni başladığını aktaran Akdaş, "Öncelikle bu oluşuma yeni karar verdik. Düşünme fırsatımız çok olmadı. Benim kulüpte eksik gördüğüm kurumsallaşma işini halledeceğiz. Önce kısa, sonra orta, sonra uzun vadeli planlar yapıp onlar eşiğinde çalışmayı seven bir insanım. Kulüp kurumsal bir yapıda değil. Örneğin; divan kurulu var mı yok mu belli değil. Halbuk kulüplerin divanları kulüplerin doğru yolda gitmesini sağlayan önemli yerlerdir. Divanı çalıştırmamız lazım. Divan kurulu eleştirel düşünme ortamlarının gerçekleştirildiği yerlerdir. Denetlenme kurulu; onu da çalıştırmamız lazım. Kurumsallaşma işini halledeceğiz. Denetlenmeyen insanlar hata yapar. Şirketleşme işine bakacağız, yararlı ise geçiş yapacağız" şeklinde konuştu.

"GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ ŞEFFAF DEĞİL"

Başkan adayı Mehmet Niyazi Akdaş şeffaflık vurgusu yaparak, "Ben Gençlerbirliği'nin şeffaf olmadığını düşünüyorum. Kimi kaça aldığınızı, menajere ne kadar verdiğinizi belirlememiz gerekir. Kulübün borcu, bir kaynaktan 129 milyon lira olarak söylendi, Sayın Murat Cavcav'ın bana son verdiği rakam 90 milyon lira. Kulübü devraldıktan sonra inceleyip gerçeği göreceğiz. İnşallah Sayın Cavcav'ın söylediği rakam doğrudur. Ben pek zannetmiyorum öyle olduğunu" dedi.

"MEDYA VE TARAFTARLA İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ GEREK"

Murat Cavcav'ın bireysel bir yönetim anlayışı sergilediğini savunan Akdaş, "Medya ve taraftarlarla ilişkimizi geliştirmemiz gerek. Murat Cavcav kulüp takımı yönetiyordu ama çok bireysel yönetiyordu. Biz yönetimdeyken bize sorar, kendi bildiğini yapardı. Bunun doğru olmadığına inanıyorum ve ben her yönetim kurulu üyemizin fikirlerini alarak çoğunluğun talebine göre kulübü yöneteceğime dair söz veriyorum" diye konuştu.

SPOR Gençlerbirliği Başkan Adayı Niyazi Akdaş: Kulübü eski günlerine döndürmek hepimizin görevi
SPOR Gençlerbirliği Başkan Adayı Niyazi Akdaş: Kulübü eski günlerine döndürmek hepimizin görevi
SPOR Gençlerbirliği Başkan Adayı Niyazi Akdaş: Kulübü eski günlerine döndürmek hepimizin görevi
SPOR Gençlerbirliği Başkan Adayı Niyazi Akdaş: Kulübü eski günlerine döndürmek hepimizin görevi

Gençlerbirliği, Mehmet Niyazi, İş Adamı, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Gençlerbirliği Başkan Adayı Niyazi Akdaş: Kulübü eski günlerine döndürmek hepimizin görevi - Son Dakika


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