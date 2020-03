Spor keçiörengücü başkanı tahiroğlu henüz bir şey bitmiş değil, play off şansımız var - Son Dakika

SPOR Keçiörengücü Başkanı Tahiroğlu Henüz bir şey bitmiş değil, play off şansımız var

İyi bir çıkış yakaladık

Sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor

Serkan Özbalta Kulüpte huzurlu bir ortam var

Play-off yapacağımıza ve final oynayacağımıza inancımız tam

Nesrin AYDIN YALDIZANKARA,(DHA)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde Başkan Sedat Tahiroğlu, teknik direktör Serkan Özbalta, menajer Abuzer Şahin, takım kaptanları Cihan Can ve Süleyman Olgun, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Sedat Tahiroğlu ve teknik direktör Serkan Özbalta, play-off oynayacaklarına inandıklarını söyledi.

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, stadın zemini konusunda gelen eleştirilere, Zeminimiz FIFA şartlarına uygun bir zemin. Şunu bahane ediyorlardı 'Keçiörengücü içerde maç kaybetmiyor' diye. 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e kadar süren 38 maçlık bir yenilmezlik serimiz vardı. Mevcut hocamız ve teknik heyetimiz ile beraber bu başarıyı sağladık. Ben burada 13 yıldır kulüp başkanıyım. Bahsedilen zemin bize avantaj olmuş olsaydı her sene bir üst lige çıkıp şu an Süper Lig'de oynamamız gerekiyordu. Serkan hocamızdan önce içeride kaybedip dışarıda maç kazanıyorduk. Serkan hocamız 2 sene önce geldiğinde burada ve dışarıda hiç yenilmeyerek play-off oynadık. Yarı finalde Afyonspor'a elendik. Hocamız aslında 8 yıldır bizimle beraber daha önceki dönemde menajerimizdi. Yeni sezonda Serkan hocamızla devam etmeye karar verdik. O'nun bu başarısını 'yeni çıkmış bir takım nasıl böyle oluyor' diye bazı kulüpler eleştirdi. Yoksa bizim stadımız kurallara uygun bir stat. Hatırlıyorsanız Türkiye-Andora maçı sentetik bir sahada oynanmıştı. Dünya buna izin veriyor. Dünyanın her yerinde çoğu maçlar bu zeminde oynanıyor. Bununla birlikte bizim alternatifimiz yok. Antrenmanlarımızı da burada yapıyoruz. Gönül ister ki tesisimiz büyük olsun 3-4 tane sahamız olsun. Maç yapacak, antrenman yapacak alanlarımız olsun. Zeminimiz çim olsun. Fakat zeminimizdeki granür, organik granür. 2 yılda bir bu granürü tazeliyoruz. FIFA yetkilileri de geliyor. Yoksa izin vermezler bu zeminde oynanmasına. Biz uzun yıllar burada olduğumuz müddetçe bu sahada oynamak zorundayız dedi.

İYİ BİR ÇIKIŞ YAKALADIK

Başkan Tahiroğlu, maddi anlamda gelirlerine göre hareket ettiklerini vurgulayarak, Hedefimiz bu sene henüz her şey bitmiş değil. Play-off'a kalma durumumuz var. Play-off oynarsak çok mutlu oluruz. Olmasa da hocama, teknik heyetime ve futbolcularıma teşekkür ederim. Bu sene lig başlarken çoğu kulüp bizim için düşecek gözüyle baktı. İyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışın devamı gelebilirdi ama maddi imkanlar o kadar yeterli değil. Devre arasında takımların çoğu büyük transferler yaptı. Biz ise kendi imkanlarımızla cüzi bir forvet alabildik. Rakamlar gerçekten çok büyük. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Seneye inşallah iyi ama ucuz futbolcu bulup daha başarılı bir şekilde yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz diye konuştu.

SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Şu anda sponsorluk konusunda bir görüşmelerinin olduğunu belirten Tahiroğlu, Kalan 9 hafta için bir teklifte bulunuldu fakat biz de 'bunu gelecek seneye yapalım' dedik. Seneye inşallah bir göğüs reklamı alacağız. Zaten yöneticilerimizin de kulübe bağışları destekleri oluyor. Federasyon gelirleri ile birlikte kendi imkanlarımızla kulübü döndürmeye çalışıyoruz. Bugüne kadarda başarılıyız. 13 yıldır hiç bir futbolcuya, hocaya, devlet kurumuna borcumuz yok. Gelire göre giderlerimizi ayarlıyoruz şeklinde konuştu.

SERKAN ÖZBALTA KULÜPTE HUZURLU BİR ORTAM VAR

Keçiörengücü Teknik Direktör Serkan Özbalta, kulüpteki huzur ortamına vurgu yaparak, Sezon başında başlanan çok güzel bir noktaya gelindi. Devre arası 28 puanla 3'üncü sırada bitirildi. İkinci yarıda aslında oyun anlamında çok geride kalmadık. İyi şeyler yapmaya devam ediyoruz. Hem bizler hem Ankara adına şu bizim için çok sevindirici. Gerek içeride gerek dışarıda oynanan maçlarda artık önlem alınan bir takım haline geldik. Bu işler kolay değil. Herkesin bildiği gibi her şey maddiyat ya da fizik değil. Sizlerin de dediği gibi huzur da çok önemli. Ben 13 sene profesyonel futbol oynadım. TFF Ligi'nden Süper Lig'e, oradan 2'nci Lig, 3'üncü Lig'e kadar bütün profesyonel liglerde yer aldım. Böyle mutlu bir ortamı nadir buluyorsunuz. Oyuncunun rahat ettiği, tesis anlamında çok güzel bir tesisimiz var. Jakuzi, fitness, fin hamamına kadar bütün imkanlar mevcut. Süper Lig takımlarının tesislerinde bulunanlardan belki iki-üç kat daha büyük bir fitness salonu var. Çalışma koşulları çok iyi. Oyuncular açısından maddi anlamda sorun yok. Futbolcuların ödemeleri günü gününe yapılıyor. Peşinatlar, primler hepsi zamanında ödeniyor. Bir oyuncunun veya teknik heyetin sağlıklı çalışabilmesi adına her şey burada mevcut dedi.

PLAY OFF YAPACAĞIMIZA VE FİNAL OYNAYACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM

Özbalta, deplasmanda ve içeride iyi bir futbol oynadıklarını belirterek, Biz başından beri şuna inanıyorduk. Bu takım ki bu inancım devam ediyor, en azından play-off yapacak ve play-off'da bir final oynayacak. Şimdi tabii oyun anlamında bir sekte vurdu bize. Moralimizi bozdu evet. Deplasmanda veya içerde maçların bazı kısımları haricinde kimse bizi ezemedi. Burada Adana Demirspor, Hatay olsun, yine yukarıda yer alan Akhisar olsun, Erzurumspor olsun hiç kimse o anlamda bileğimizi bükemedi ifadelerini kullandı.