SPOR Kırkpınar'da başpehlivanlar çayıra çıktı

Kırkpınar'da başpehlivanlar çayıra çıktıAli Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başlarken, başpehlivanlar ilk tur kuraları için ilk kez çayıra çıktı.Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı bu sabah 09.30'da Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. Başpehlivanlık dışındaki 13 boyda dün başlayan güreşlere devam edilirken, 34 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle pehlivanlar güçlük çekti. Bugün öğle saatlerinde çayıra çıkan başpehlivanlar, 3 yıl arka arkaya güreşleri kazanarak 'devlet sporcusu' unvanı almak hedefiyle de ter dökecek.2018 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ilk tur güreşlerinden önce yaptığı açıklamada, gelecek 2 yıl da şampiyon olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini dile getirdi. Okulu, "Bu yıl Kırkpınar'a çok iyi hazırlandım. Yine altın kemerin sahibi olmak için buradayım. Allah'ın izniyle 3 yıl art arda kazanıp ebedi sahibi olmak istiyorum. Devletimizin altın kemerin ebedi sahiplerine verdiği devlet sporcusu unvanı çok güzel bir şey. Ben de altın kemerin ebedi sahibi olup bu unvanı almak isterim" dedi.Kırkpınar'da ebedi altın kemerin kapısından dönen Ali Gürbüz ise "Geçen sene talihsizlik yaşadım, yarı finalde elimdeki kemeri verdim. Bu yıl altın kemerle evime dönmek istiyorum. Pehlivanlara verilecek 'devlet sporcusu' unvanı daha da anlam kattı. 3 defa üst üste başpehlivan olanlara, altın kemerin ebedi sahibi olanlara verilecek. Günümüzde 3 başpehlivan var bu şekilde olan. Ayrıca Kırkpınar'da başpehlivan olmuş 15-20 başpehlivan vardır. Bunların devletimize yük olacağını düşünmüyorum. Bizlerin maddi olarak bir beklentimiz yok. Bu onuru, bu gururu yaşamak için unvanı istiyoruz. İnşallah yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz tekrar bir düzenleme yapar" diye konuştu.'Kırkpınar'ın Sarı Fırtınası' diye nitelendirilen başpehlivanlardan İsmail Balaban da 'devlet sporcusu' kararını değerlendirerek, "Biz tüm kemer kuşananların alacağını sanmıştık bu kuralı. Bizim buradan bir maddi beklentimiz yok. Biz tarihimize, Kırkpınar'a yakışır bir devlet sporcusu unvanı kazanmak istiyoruz. Dünyada böyle bir gelenek yok. Bu karar mutlu etti ama tekrar ele alınabilir" ifadelerini kullandı.Bu yıl başpehlivanlık kategorisine Ünal Karaman, İsmail Erkal, Emre Erkal, Kürşat Şevki Korkmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Koç, Hüseyin İyican, Serhat Gökmen, Onur Şenel, Salih Dorum, Şaban Yılmaz, Onur Balcı, Ahmet Selbest, Hüseyin Gümüşalan, Kaan Kaya, Orhan Okulu, Hakan Çalışır, Ali Gökçen, Mecit Yıldırım, Ali Yanatma, Abdullah Güngör, Serkan Serttürk, Arif Akın, Ramazan Bircan, Hamza Köseoğlu, Semih Turgut, Osman Aynur, Şahali Kurt, Fatih Koyuncu, İsmail Güzel, Salih Erinç, Recep Taslak, Osman Özgün, Erkan Ertan, Ali Altun, Ali Güngör Ekin, İbrahim Çoraman, Süleyman Aykırı, Mustafa Kemal Karaboğa, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Fatih Çakıroğlu, Fatih Atlı, Turhan Balaban, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Nedim Gürel kayıt yaptırdı. 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık için Ali Gürbüz, Orhan Okulu ve İsmail Balaban güreşseverler tarafından favori gösteriliyor.