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SPOR MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları - Son Dakika

SPOR MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları

03.01.2022 21:12

Merkez Hakem Kurulu tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orİhan Saka Salonu'nda gerçekleştirdi.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Hakem Gelişim Programları çerçevesinde, 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orİhan Saka Salonu'nda gerçekleştirdi. Seminere TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyon yöneticileri ve kulüp başkanları katıldı.

GÜNDOĞDU: 53 DAKİKA 38 SANİYE OLAN TOPUN OYUNDA KALAMA SÜRESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemliği daha iyi bir seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını dile getirirken, 'Futbol sadece bir oyun ama endüstri haline geldi. Futbolun tüm paydalarının yaptığı işler mercek altına aldı. Kendi işlerimize bakıldığı zaman mevcut usullerde değişim olduğunu görüyoruz. Bu dönüşümü nasıl hayata geçtiğini fark ediyorsunuz. Sorunlara ortak akılla çözüm buluyoruz. Çalışma grubunda daha fazla empati yapıldığın görmekteyiz. Ortak amaç futbolun marka değerini yükseltme. Hakemler olarak büyük çaba içerisindeyiz. Temelinde şeffaflık ve hesap verebilirlik olarak devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz iki aylık dönemde liglerimizi en iyi şekilde tamamlayarak önemli projeleri hayat geçirmeye çalıştık" dedi.

'KARARLARDA TUTARLI OLMA AMACINDAYIZ'

Gündoğdu, Hakemlik Yönetim Sistemi'ni kurduklarını ve bunun hakemler için büyük bir önem arz ettiğini belirtirken, 'Önümüzdeki yıl Spor Toto 1'inci Lig'de VAR yer alacak. Hakemlerimizin 17'nci hafta itibari ile AVAR olarak tecrübe kazanmasını istedik. Önümüzdeki yıl Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1"inci Lig için 10 genç hakemi 1'nci Lig hakem kadrosuna kattık. Hakemlerle ilgili verileri federasyon yapısında toplayacağız. Hakemlik Yönetim Sistemi'ni oluşturmaya başladık. Hangi yönetici gelirse gelsin sürdürülebilir bir sistem bulacak. Kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayacak kadın hakemlerimizin liderliğinde çalışmalar başlattık. İlk yarıdaki hatalarımızı masaya yatıracağız, hedeflerimizi bireysel hedeflere çevirerek hakemlere tebliğ edeceğiz. 53 dakika 38 saniye olan topun oyunda kalma süresini ikinci yarı artırmaya çalışacağız. Futbolda sıfır hata imkansız ama tutarlı olmak en temel amacımız. İş birliğine önem veriyoruz. İlk yarıda gösterdiğiniz yardım ve desteği sürdürmenizi istiyoruz' şeklinde konuştu.

SPOR MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları
SPOR MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları
SPOR MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları

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Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Gündoğdu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları - Son Dakika


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