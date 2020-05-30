SPOR Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

SPOR Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyor

Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyorBurcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Buğlem Cantürk'ün Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyor.

Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyor

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Buğlem Cantürk'ün Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyor. Özellikle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'i çok sevdiğini söyleyen minik Buğlem, iki takımın da maçlarını kaçırmıyor. Buğlem, 'Şampiyon kim?' sorusuna 'Fenerbahçe', 'İkinci takımın?' sorusuna 'Alanyaspor' yanıtını veriyor.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Mert-Tuğba Cantürk çiftinin minik kızları Buğlem Cantürk, tam bir futbol sevdalısı. Henüz 4 yaşında olan Buğlem, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını kaçırmadan izliyor, özetlerini dahi izlediğinde heyecandan yerinde duramıyor. Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor sevdası ise kendisi gibi futbol fanatiği olan babası Mert Cantürk'ten geliyor.

'ŞAMPİYON FENERBAHÇE'

Minik Buğlem, kendisine sorulan bazı futbol sorularına verdiği cevaplarla da yüzleri güldürüyor. Buğlem, 'Şampiyon kim?' sorusuna 'Fenerbahçe', 'Başkan kim?' soruna 'Ali Koç', 'İkinci takımın?' sorusuna 'Alanyaspor', 'En büyük kim?' sorusuna da 'Allah' yanıtını veriyor. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı da çok iyi bilen Buğlem, bu sezonun ikinci yarısında oynanan ve sarı-kırmızılıların 20 yıl sonra Kadıköy'de kazandığı derbi maçta büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile getiren Buğlem, sarı-lacivertli takıma sevgisini babasının öğrettiğini anlattı. Buğlem, "Fenerbahçe maçları alıyor, Galatasaray kaybediyor. Bir keresinde Galatasaray kazandığında ağlamıştım" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU VE VEDAT MURİÇ HAYRANI

Sarı lacivertlilerde en çok sevdiği isimleri de söyleyen minik Buğlem, "Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'i seviyorum. Başkan Ali Koç'u da seviyorum" diye konuştu.

'FENERBAHÇE VE ALANYASPOR MAÇLARINI AÇ, DİYOR'

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan baba Mert Cantürk ise kızına Fenerbahçe ve Alanyaspor sevdasını aşıladığını ve bunun kendisinin hayali olduğunu anlattı. Kısa bir süre sonra ikinci kız bebeklerini kucaklarına alacaklarını aktaran Cantürk, onu da Fenerbahçe ve Alanyasporlu yapacağını kaydetti. Kızına futbol sevgisini daha konuşmaya başladığı ilk anlardan beri aşıladığını söyleyen Mert Cantürk, şöyle konuştu:

"Benim, evlenmeden önce bir hayalim vardı. Çocuğum olduğu zaman benim gibi Fenerbahçeli olsun, tuttuğum takıma o da gönül versin istiyordum. Buğlem kendini bilmeye başladıktan sonra ona hem Fenerbahçe hem Alanyaspor sevgisini aşıladım. Kendisi bana maç olmadığı zamanlar bile 'Baba ben formamı giyeyim. Bugün formamla yatacağım. Formamla dolaşacağım' diyor. Maç günleri de 'Baba ben maça gidemiyorum, bana maçı açar mısın, ben maç izlemek istiyorum' diyor. Alanyaspor maçlarında da onu izlemek istediğini söylüyor. Fenerbahçe ve Alanyaspor'u çok seviyor. Fenerbahçe veya Alanyaspor yenildiği zaman üzülüyor, etkileniyor. En son Galatasaray'a yenildiğimiz maçtan sonra, ben dışarıda izlemiştim, evde Fenerbahçe'nin yenildiğini öğrenince ağlamış. Annesi 'çok üzüldü yenilince' dedi. 10 gün sonra ikinci bir kızımız olacak Allah izin verirse, onu da aynı şekilde Fenerbahçe ve Alanyaspor sevgisiyle büyüteceğiz. Bizim sevdamız Alanyaspor ve Fenerbahçe."

'BEN MAÇLARA GİTTİKÇE ALANYASPOR İLE TANIŞTI'

Uzun yıllardır Alanya'da yaşayan ve Alanyaspor'u da çok sevdiğini söyleyen Mert Cantürk, turuncu yeşilli takımın tüm maçlarına gittiğini ve bu şekilde de kızının Alanyaspor'a aşina olduğunu ve sevmeye başladığını belirtti. Cantürk, "Alanyaspor maçlarına gidiyorum. Bana soruyor 'Baba nereye gidiyorsun?' diye, Alanyaspor'un maçına gittiğimi söylüyorum. Oradan başladı, Alanyaspor'u o yüzden seviyor. Kim sorarsa sorsun, 'Hangi takımı tutuyorsun?' dediğinde Fenerbahçe diyor ve ikinci takımının Alanyaspor olduğunu söylüyor" dedi.

SPOR Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyor

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Minik Buğlem'in Fenerbahçe ve Alanyaspor aşkı görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

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