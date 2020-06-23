Spor sınavlarına hazırlanan gençler açık alanda antrenman yapıyor - Son Dakika

Spor sınavlarına hazırlanan gençler açık alanda antrenman yapıyor

Spor sınavlarına hazırlanan gençler açık alanda antrenman yapıyor Aksaray'da spor sınavlarına hazırlanan gençler korona virüse karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında açık havada antrenman yapıyor.

Spor sınavlarına hazırlanan gençler açık alanda antrenman yapıyor

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AKSARAY - Aksaray'da spor sınavlarına hazırlanan gençler korona virüse karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında açık havada antrenman yapıyor.

Beden eğitimi öğretmenliği, subaylık ve polislik gibi meslek hayali olan gençlerin katılacağı fiziki yeterlilik sınavı öncesi eğitimleri sürüyor. Çok sayıda gencin katıldığı hazırlık kursunda korona virüs süreci göz önünde bulundurularak, sağlık açısından önlemler alınıyor. Hayallerindeki mesleğe sahip olmak isteyen gençlerin ateşleri ölçülüyor, elleri dezenfekte ediliyor ve maskeleri takıldıktan sonra sosyal mesafe ile sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Hayallerine kavuşmak için ter döküyorlar

Hayalinin beden eğitimi öğretmenliği olduğunu dile getiren Mustafa Uğur Kaş, "Hayalimdeki mesleğin bu olduğunu düşünüyorum. Burada doğal ortamımızda pandemi sürecinde maskelerimiz dağıtılmış, dezenfektelerimiz yapılmış bir şekilde sosyal mesafeye uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah tüm resmi işlemlerimizi hocalarımızla birlikte halledeceğiz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Edanur Baştuğ ise, "4 yıldır BESYO için çalışıyorum. Öğretmenlerimden ilham aldığım için bu hedefi seçtim. Bu kursun güvenli ve hedeflerime ulaştıracağına inandığım için bu kurstayım" diye konuştu. Spor sınavını geçerek polis üniforması giymek olduğunu belirten Mücahit Yen, ise, "Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi mezunuyum. POMEM kursuna hazırlanıyorum. Pandemi süreci nedeniyle çalışmalarımızı doğal ortamda kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Şanlı Emniyet Müdürlüğünde görev almak" şeklinde konuştu.

"Kapalı ortamları tercih etmiyoruz"

Hazırlık kursu antrenörü Mehmet Ali Savaş, dezenfekte ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirterek, "Sağlık açısından önlem ve tedbirlerle çalışmalarımıza başladık. Özellikle açık ortamları tercih ediyoruz. Kapalı ortamları şuan için tercih etmiyoruz. Belirli bir süre bu şekilde açık ortamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz bu süreç içerisinde 14 yıl boyunca Aksaray'da spor sınavlarına gençleri hazırlayıp amaçları doğrultusunda hedeflerine ulaştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Aksaray, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Spor sınavlarına hazırlanan gençler açık alanda antrenman yapıyor - Son Dakika
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