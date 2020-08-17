Spor spikeri Emre Gönlüşen'in adı tribünde yaşatılacak - Son Dakika

Karataş Belediyesi, kanser nedeniyle 42 yaşında hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in adının ilçesindeki stadyumun tribünlerine verilmesi için başvuruda bulundu.
Karataş Belediyesinden yapılan açıklamada, kanser rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Gönlüşen'in adının ilçede yaşatılmasının önemsendiği belirtildi.
Belediye Başkanı Necip Topuz da Gönlüşen'in adının tribünlerde yaşatılması için Gençlik Spor İl Müdürlüğüne başvuru yaptıklarını kaydetti.