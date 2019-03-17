Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:04 Kaynak: İHA
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