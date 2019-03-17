Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Adanaspor, Spor
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