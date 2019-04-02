Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Osmanlıspor: 3

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Osmanlıspor: 3

14 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Osmanlıspor: 3, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Sinan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Numan kafayla Magaye'ye indirdi. Müsait pozisyonda Magaye düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri buldu. 0-1

20. dakikada Muhammed Mert'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

39. dakikada Lumanza uzaktan kaleyi yokladı, kaleci Erce topu son anda kornere çeldi.

48. dakikada Sinan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Erce topu çelmeyi başardı.

50. dakikada Muhammed'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunma çarpan top az farkla direğin üzerinden kornere çıktı.

64. dakikada Sinan'ın sert vuruşunda Erce'den dönen topu tamamlayan Lumanza, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2

90+1. dakikada Enes'in ceza sahası içinde Numan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Osmanlıspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Burhan Eşer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Kemal Mavi xx, Gökhan Barcın xx

Altınordu: Erce xx, Yusuf xx, Hasan xx, Recep xx, Kerim xx, Oğulcan xx, Okan xx (Alican dk. 64 x), Muhammed xx (Anıl dk. 74 x), Murat xx, Sefa xx, Serdar xx (Enes dk. 74 x)

Yedekler: Erhan, Enes, Atakan, Berkay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Osmanlıspor: Karcemarskars xx, Caner xx, Anıl xx, Numan xx, Ali Eren xx (Mehmet dk. 71 x), Hasan xx, Ifeanyi xx, Sinan xx, Lumanza xx (Burhan dk. 76 x), Ayuk xx, Magaye xx (Mertan dk. 82 x)

Yedekler: Abdulaziz, Beykan, Galip, Atakan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Magaye (dk. 9), Lumanza (dk. 64), Burhan (dk. 90+1 pen.) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Oğulcan, Yusuf, Sefa, Serdar (Altınordu), Hasan (Osmanlıspor) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:07 Kaynak: İHA

Altınordu, Spor
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