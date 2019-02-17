Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Gazişehir Fk: 0

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu
evinde Gazişehir FK ile karşılaştı. İzmir
temsilcisi rakibini 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
24. dakikada Ali Yaşar'ın serbest vuruşunda üst köşeye giden topu kaleci Günay Güvenç
son anda uzanıp kornere çeldi.
31. dakikada Muhammed Mert'in pasında topla buluşan Alican Özfesli
'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
59. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Kenan Özer
'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
62. dakikada Gökhan Alsan
'ın ceza sahası yayı üzerinden şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı.
66. dakikada ceza sahasındaki karambolde Oğulcan Çağlayan
'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.
76. dakikada Alican Özfesli'nin kornerden ön direğe gönderdiği topa Sinan Osmanoğlu
kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden auta çıktı.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Birincioğlu
xx, Burak Cansız xx, Cemil Tunç xx
Altınordu: Erce xx, Murat Uçar
xx, Hasan xx, Sinan xx, Ali Yaşar xx, Berkay
xx, Alican xx (Oğucan dk. 81 ?), Muhammed xx (David Deniz dk. 71 x), Sefa xx, Anıl xx, Serdar xx (Atakan dk. 65 x)
Yedekler: Erhan, Enes, Recep, Kadir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gazişehir FK: Günay xx, Rıdvan xx, Uğur xx, Yalçın xx, Mücahit xx, Bjarnason xx, Kerim xx (Kerim dk. 65 x), Gökhan xx, Kenan xx (Igor dk. 81 ?), Erhan xx, Poepon xx (Sow
dk. 72 x)
Yedekler: Nihat, Segbefia, Kubilay, Oğuz
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Alican (dk. 31) (Altınordu)
Sarı kartlar: Alican, Serdar, Ali Yaşar, Anıl (Altınordu), Uğur, Kenan, Yalçın (Gazişehir FK) - İZMİR