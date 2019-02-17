Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Gazişehir Fk: 0

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Gazişehir Fk: 0

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu evinde Gazişehir FK ile karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Gazişehir Fk: 0, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu evinde Gazişehir FK ile karşılaştı. İzmir temsilcisi rakibini 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Ali Yaşar'ın serbest vuruşunda üst köşeye giden topu kaleci Günay Güvenç son anda uzanıp kornere çeldi.

31. dakikada Muhammed Mert'in pasında topla buluşan Alican Özfesli'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

59. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Kenan Özer'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Gökhan Alsan'ın ceza sahası yayı üzerinden şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı.

66. dakikada ceza sahasındaki karambolde Oğulcan Çağlayan'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

76. dakikada Alican Özfesli'nin kornerden ön direğe gönderdiği topa Sinan Osmanoğlu kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Burak Cansız xx, Cemil Tunç xx

Altınordu: Erce xx, Murat Uçar xx, Hasan xx, Sinan xx, Ali Yaşar xx, Berkay xx, Alican xx (Oğucan dk. 81 ?), Muhammed xx (David Deniz dk. 71 x), Sefa xx, Anıl xx, Serdar xx (Atakan dk. 65 x)

Yedekler: Erhan, Enes, Recep, Kadir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gazişehir FK: Günay xx, Rıdvan xx, Uğur xx, Yalçın xx, Mücahit xx, Bjarnason xx, Kerim xx (Kerim dk. 65 x), Gökhan xx, Kenan xx (Igor dk. 81 ?), Erhan xx, Poepon xx (Sow dk. 72 x)

Yedekler: Nihat, Segbefia, Kubilay, Oğuz

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Alican (dk. 31) (Altınordu)

Sarı kartlar: Alican, Serdar, Ali Yaşar, Anıl (Altınordu), Uğur, Kenan, Yalçın (Gazişehir FK) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Spor
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