Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1 - İstanbulspor: 5

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1 - İstanbulspor: 5

55 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok evinde İstanbulspor'a 5-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1 - İstanbulspor: 5, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok evinde İstanbulspor'a 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

16. dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Dere topu boş durumda bulunan İbrahim Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada Foxi'nin pasında Steve Beleck'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.

51. dakikada sağ kanattan Muhammed Demirci'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Atchom'un kafa vuruşu filelere gitti. 0-2

54. dakikada Muhammed Demirci'nin ortasında İbrahim Yılmaz kafayla topu ağlara gönderdi. 0-3

67. dakikada Foxi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Mehmet Boztepe meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

75. dakikada İstanbulspor atağında topla buluşan Eslem Öztürk meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4

76. dakikada hakem Erkan Engin, Giray Bulak'ı tribüne gönderdi.

87. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Perovic topu Atilla Özmen'in yanından ağlara buluşturdu. 1-5

Stat: Atatürk

Hakemler: Erkan Engin xxx, Serkan Çimen xxx, Utku Tunavelioğlu xxx

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen x, Okan Alkan x, Doğa İşeri xx, Muhammed Ali Doğan xx, Cumali Bişi xx, Nizamettin Çalışkan x, Mehmet Boztepe x (Rahmi Anıl dk. 80 ?), Foxi xx, Sedat Şahintürk x (Celal Emir dk. 85 ?), Mahatma Otoo x, Steve Beleck xx

Yedekler: Asil Kaan, Oğuzhan, Kağan Kayalı, Furkan Çil, Serdar Güncü

Teknik Direktör: Giray Bulak

İstanbulspor: Muhammed Alperen xx, Wellongton Nascimento xx, Eslam Öztürk xxx, Ali Dere xx, Muhsin Yıldırım xx, İbrahim Yılmaz xxx (Slavko Perovic dk.78 x), Onur Ergün xx, Muhammed Demirci xxx (Arif Morkaya dk. 85 ?), Etoga Atchom xxx, Tuncer Duhan xx, Muhammed Enes xx (Bauque dk. 58 xx)

Yedekler: Umut Kaya, Onur Ural, Ali Aytemur, İbrahim Halil

Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 16 ve 54), Etoga Atchom (dk. 51), Eslem Öztürk (dk. 75), Perovic (dk. 87) (İstanbulspor), Mehmet Boztepe (dk. 67) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Muhammed Ali, Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

İbrahim Yılmaz, Balıkesirspor, İstanbulspor, Spor
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