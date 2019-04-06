Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1 - İstanbulspor: 5

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta müsabakasında Balıkesirspor
Baltok evinde İstanbulspor
'a 5-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
16. dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Dere
topu boş durumda bulunan İbrahim Yılmaz
'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada Foxi'nin pasında Steve Beleck'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.
51. dakikada sağ kanattan Muhammed Demirci
'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Atchom'un kafa vuruşu filelere gitti. 0-2
54. dakikada Muhammed Demirci'nin ortasında İbrahim Yılmaz kafayla topu ağlara gönderdi. 0-3
67. dakikada Foxi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Mehmet Boztepe
meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
75. dakikada İstanbulspor atağında topla buluşan Eslem Öztürk meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4
76. dakikada hakem Erkan Engin
, Giray Bulak
'ı tribüne gönderdi.
87. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Perovic topu Atilla Özmen
'in yanından ağlara buluşturdu. 1-5
Stat: Atatürk
Hakemler: Erkan Engin xxx, Serkan
Çimen xxx, Utku Tunavelioğlu xxx
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen x, Okan Alkan
x, Doğa İşeri xx, Muhammed Ali Doğan
xx, Cumali Bişi
xx, Nizamettin Çalışkan
x, Mehmet Boztepe x (Rahmi Anıl dk. 80 ?), Foxi xx, Sedat Şahintürk x (Celal Emir dk. 85 ?), Mahatma Otoo x, Steve Beleck xx
Yedekler: Asil Kaan
, Oğuzhan, Kağan Kayalı
, Furkan Çil, Serdar Güncü
Teknik Direktör: Giray Bulak
İstanbulspor: Muhammed Alperen
xx, Wellongton Nascimento xx, Eslam Öztürk xxx, Ali Dere xx, Muhsin Yıldırım
xx, İbrahim Yılmaz xxx (Slavko Perovic dk.78 x), Onur Ergün
xx, Muhammed Demirci xxx (Arif Morkaya
dk. 85 ?), Etoga Atchom xxx, Tuncer Duhan xx, Muhammed Enes
xx (Bauque dk. 58 xx)
Yedekler: Umut Kaya, Onur Ural, Ali Aytemur, İbrahim Halil
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 16 ve 54), Etoga Atchom (dk. 51), Eslem Öztürk (dk. 75), Perovic (dk. 87) (İstanbulspor), Mehmet Boztepe (dk. 67) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Muhammed Ali
, Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR