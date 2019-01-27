Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 3 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Balıkesirspor
Baltok, Eskişehirspor
'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada sol kanattan Doğa İşeri'nin ortaladığı topu Foxı Ketheovama kafa ile kaleye gönderdi. 1-0
21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Balıkesirspor defansı uzaklaştıramadı. Defasın arasına giren İbrahim Halil
'in plase şutu gol oldu. 1-1
36. dakikada Sedat Şahintürk'ün kullandığı korner atışına Tomislav Glumac
kafa ile ağlara gönderdi. 2-1
45. dakikada Mehmet Boztepe
'nin çizgiden taşıdığı topu ortaladı. Ketheovama gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 3-1
56. dakikada soldan ceza sahasına giren Sedat Şahintürk'ün şutunda kaleci Ekrem ayaklarıyla topu kornere çeldi.
78. dakikada Sedat Şahintürk, sol çaprazdan vurdu yerde seken topu Kaleci Ekrem kornere tokatladı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu
xxx, Gökhan Memişoğlu
xxx, Erkan Akbulut
xxx
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovic xxx, Okan Alkan
xxx, Cüneyt Köz
xxx, Tomislav Glumac xxx, Doğa İşeri xxx, Nizamettin Çalışkan
xxx (Kağan Kayalı
dk. 90+1 ?), Kethevoma xxx (Muhammed Ali Doğan
dk. 66 xx), Cumali Bişi
xxx, Mehmet Boztepe xxx, Sedat Şahintürk xxx (Rahmi dk. 90+1 ?), Steve Beleck xx
Yedekler: Atilla Özmen
, Asil Kaan
, Serdar Güncü, Celal Emir Dede
Teknik Direktör: Giray Bulak
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan
xx, Bedirhan Altunbaş xx (Talha Erdoğan dk. 74 x), Tolga Yakut x (Kaan Gül dk. 38 x), Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx, Mehmet Özcan
xx, İbrahim Halil Öner
xx, İsmail Oykun xx, Cemali Serter xx, Fıratcan Üzüm xx (Metehan Altunbaş dk. 68 x)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın
, Utku Kızılkaya
, Muhammet Yahya Akbulut
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Ketheovama (dk. 17 ve 45), Glumac (dk. 36) (Balıkesirspor), İbrahim Halil (dk. 21) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Cemali Serter, Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Ketheovama, Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok) - BALIKESİR