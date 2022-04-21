Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2

21.04.2022 22:26
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Roshi'nin sağ kanattan ceza sahası girip verdiği pasta kale önünde bulunan Balaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan döndü.

26. dakikada Abdurrahman Canlı'dan seken topu önünde bulan Gökhan Karadeniz'in ceza yayından vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

64. dakikada Abdurrahim Dursun'un sol kanattan ortasında defanstan seken topu alan Gökhan Karadeniz'in ceza yayının sağından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

72. dakikada sol kanattan Sekidika'nın ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani'den döndü. Arka direkte topu önünde bulan Popov'un müsait pozisyonda vuruşunda ise meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp dışarıya gitti.

90+4. dakikada sol kanattan Bregu'nun ters tarafa pasında topu alan Berk Yıldız'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Eyüp

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe xx, Hüseyin Aylak xx, Mehmet Akıncık xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba x, Popov x (Uğur Akdemir dk. 73 x), Buatu x, Yalçın Kılınç x, Mehmet Uslu x (Mezague dk. 87 ?), Bekir Yılmaz x (Taşkın İlter dk. 29 x), Olivier Thill x, Caner Hüseyin Bağ x (Jesse Sekidika dk. 46 x), Enes Keskin x (Mete Kaan Demir dk. 73 x), Umut Bulut x, Pa Dibba x

Yedekler: Emrullah Şak, Mikail Okyar, Bülent Uzun, Enes Ersoy Öztürk

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Boluspor: Selmani xxx, Mehmet Zahit Çınar xx (Hakan Bilgiç dk. 90+1 ?), Fethi xx, Emin Bayram xx, Abdurrahim Dursun xx, Tugay Kaçar xx (Eray Ataseven dk. 80 ?), Abdurrahman Canlı xx, Roshi xx (Berk Yıldız dk. 70 xx), Gökhan Karadeniz xxx (Erdem Can Polat dk. 90 ?), Bregu xx, Balaj xx

Yedekler: Rybka, Oğul Kaan Doğan, Arda Hilmi Şengül, Kasongo, Arda Köksal, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar

Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 64), Berk Yıldız (dk. 90+4) (Boluspor)

Sarı kart: Olivier Thill (Eyüpspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2

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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Gençlerbirliği: 0 Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Samsunspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Samsunspor: 0

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2 - Son Dakika
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