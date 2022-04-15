Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0

15.04.2022 18:55
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Çekdar Orhan'ın pasında topla buluşan Ahmet Yazar'ın ceza sahasına sağ çaprazdan girerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada Gençlerbirliği savunmasında Arda Kızıldağ'ın hatasında topla buluşan Ezeh'in sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. 2-0

41. dakikada Sallilaich'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Barış Alıcı'nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ezeh'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Çekdar topla buluştu. Bu futbolcunun pasında kale önünde müsait pozisyonda Diack'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

45+2. dakikada Ahmet Yazar'ın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınında Ezeh topla buluştu. Bu futbolcunun plase şutunda meşin yuvarlak yakın direk tarafından filelerle buluştu. 4-0

90+1. dakikada Rotman'ın pasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasına girerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak kornere gitti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Murat Temel xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan Kartal xx (Samet Asatekin dk. 46 x (Mehmet Coşkun dk. 50 x)), İsmail Konuk xx, Posmac xx (Tayfun Aydoğan dk. 83 ?), Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Diack xxx, Bardhi xx, Ahmet Yazar xxx (Gökhan Akkan dk. 83 ?), Çekdar Orhan xxx (Sedat Şahintürk dk. 72 x), Ezeh xxx

Yedekler: Angeler, Hurşit Demiryürek, Fatih Safran, Ömer Gül, Kulakov

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Gençlerbirliği: Ramazan Köse x, Metehan Mert xx, Arda Kızıldağ x (Ömürcan Artan dk. 46 x), Gökhan Gül xx, Muhammet Bayır xx, Grechyskin xx (Serdarcan Eralp dk. 74 x), Aksel Aktaş xx (Tshibola dk. 46 x), Rahmetullah Beirşbek xx (Musa Şahindere dk. 46 x), Sallalich xx, Barış Alıcı xx( Eleke dk. 64 x), Lima xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Ahmet Yazar (dk. 18), Ezeh (dk. 21 ve 45+2), Diack (dk. 42) (Tuzlaspor)

(Bora Akyol - Samet Yalçın/ İHA)

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0

YORUMLAR
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Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0 - Son Dakika
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