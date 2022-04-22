Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)

22.04.2022 21:32
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 6-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pohjanpalo'nun vuruşunda kaleci Altay 2 hamlede topu kontrol etti.

51. dakikada Arda'nın vuruşunda kaleci Gökhan'dan seken topu Serdar Dursun tamamladı. 4-0

62. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Bolasie'nin kafa vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

66. dakikada Arda'nın ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-0

71. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi kadıoğlu, kazandığı topla kaleye sokularak Arda'ya pas verdi. Arda'nın şutunda kaleciyi geçen topu Gökhan Gönül çizgiden çıkardı.

76. dakikada Zajc'ın pasıyla topla buluşan Nazım Sangare topu filelere gönderdi. 6-0

88. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Yusuf'un kaleyi gördüğü anda gerçekleştirdiği şutunda kaleci Altay uzanarak topu kornere çeldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x, Holmen x, Ponck xx, Eren Albayrak x (Cemali Dk.46 x), Baiano ?, Sabo x, Boyd x (Yusuf dk.46 x), Alper Potuk x (Ronaldo Mendes Dk.38 x), Bolasie x, Pohjanpalo x (Cisse dk.60 x)

Yedekler: Tarık, Zafer, Selim, Boldrin, Deniz Hümmet, Aminu Umar,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır xxx, Osayi-Samuel xx (Nazım Sangare dk. 46 xxx), Serdar Aziz xx (Luiz Gustavo dk. 64 xx), Kim Min-jae xxx, Ferdi Kadıoğlu xx, Crespo xx, Zajc xx, Rossi xxx, Mert Hakan Yandaş xx (Arda Güler dk. 46 xxx), İrfan Can Kahveci xx, Serdar Dursun xxxx (Valencia dk. 64 xx)

Yedekler: Berke, Osman Ertuğrul, Berisha, Tisserand, Filip Novak, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Rossi (dk. 9), Serdar Dursun (dk. 45 pen., 45+6 pen. ve 51), Valencia (dk. 66), Nazım Sangare (dk. 76) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Baiano (dk. 1) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Erik Sabo, Eren Albayrak, Holmen (Çaykur Rizespor), Kim Min-jae (Fenerbahçe)

(Hasan Fehmi Demir – Kubilay Ateş – Osman Kubilay Küçükmustafa - İHA)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçını değerlendirdi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu) - Son Dakika
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