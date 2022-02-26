Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

26.02.2022 19:55
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Yatabare'nin şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

12. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Ghezzal'in ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira, topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda da top filelere gitti. 0-1

14. dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ortasında Montero'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Isaac Cofie'nin şutu az farkla auta çıktı.

26. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

39. dakikada Kenan'ın ceza sahasının çağ çaprazından vuruşunda top kaleci Muammer'de kaldı.

43. dakikada Meras'ın ceza sahası içine ortasında Ghezzal kafayla topu filelere gönderdi. 1-2

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx

Sivasspor: Muammer xx, Goutas x, Camara xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan xx, Cofie xx, Fajr xx, Erdoğan xx, Yatabare xx, Henrique xx

Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Kayode, Sefa, Garcia, Moussa, Kerem, Koray, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Ersin xx, Welinton xx, Montero xx, Rosier xx, Umut xx, Necip xx, Atiba xx, Ghezzal xxx, Alex xx, Kenan xx, Batshuayi xxx

Yedekler: Emre, Rubio, Souza, Gökhan, Can, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Demir

Teknik direktör: Önder Karaveli

Goller: Yatabare (dk. 26) (Sivasspor), Batshuayi (dk. 12), Ghezzal (dk. 43) (Beşiktaş)

Sarı kart: Welinton (Beşiktaş)

(Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş - Volkan Kaplan/İHA)

YORUMLAR
500
Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig, Alex Teixeira, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 20:07:49. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement