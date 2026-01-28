Sporculara Olimpiyat Uğurlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sporculara Olimpiyat Uğurlaması

28.01.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras Elektrik, olimpiyatlara gidecek kayakla atlama sporcularını uğurladı ve desteklerini vurguladı.

Aras Elektrik Dağıtım Spor Kulübü, Türkiye'yi 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek kayakla atlama sporcuları Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir için uğurlama programı düzenledi.

Aras Elektrik Dağım AŞ Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda Genel Müdür Fikret Akbaş, yönetimiyle birlikte Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'i kabul etti.

Burada konuşan Akbaş, kulüp olarak kayak sporuna önemli destek verdiklerini belirterek, "Sporcularımızı olimpiyatlara uğurlamak için geldik. Olimpiyat döneminde ülkemizi, Erzurum'u ve kulübümüzü gururlandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerine her zaman destek olmaya gayret ediyoruz. Ciddi manada destek veriyoruz, inşallah olimpiyatlar için de desteğimiz sürecek. Kulübümüz kayak sporuna önem veriyor. Büyük destekler sağlamaya gayret ediyoruz. 60'ın üzerinde sporcumuz var. Bunların büyük bir bölümü gençlerden oluşuyor. Bu iki kardeşimizin dışında 3 milli sporcumuz daha var. İnşallah milli takıma, ülkemize sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu ise uzun süredir kulübün sporcusu olduğunu dile getirerek, "12 yıldır bu kulüpte Türk bayrağını temsil etmeye çalışıyoruz. Çok büyük destekleri var, bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Kulübümüz aynı zamanda tarihi bir kulüp. Erzurum'da 4 olimpiyat kotası kazandıran tek kulüp diyebiliriz. Bunun üçünü ben, diğerini de Muhammed Ali Bedir kazandı. Bu bizim için çok önemli. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kariyerinde ilk kez olimpiyatlara katılacak milli sporcu Muhammed Ali Bedir de kulübün yıllardır kendilerine destek verdiğini, onları arkalarında güç olarak algıladıklarını, olimpiyatlarda ülke adına güzel atlayışlar yapacaklarına inandığını aktardı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sporculara Olimpiyat Uğurlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı genç çift 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı genç çift 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:22:31. #7.11#
SON DAKİKA: Sporculara Olimpiyat Uğurlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.