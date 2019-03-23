"Sporcularımızla Nice Zaferlere Yürüyeceğiz"

Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için spor çok önemli. Sporda takım sporlarının desteklenmesinin yanında bireysel sporların ve sporcuların gelişimine de her türlü desteği vereceğiz. Sporcularımızla, takımlarımızla zaferlere yürüyecek, birlikte çok kupa kaldıracağız" dedi.

Gültepe Spor Kulübü'nün şampiyonluk gecesi

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş, MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen ve Meclis Üyesi adaylarının eşlik ettiği kutlama programında Eroğlu, kısa bir konuşma yaptı. Kupayla taçlanan şampiyonluğu tebrik ederek söze başlayan Eroğlu, şöyle devam etti; "Hem sporcularımızı hem de bu gururu bizimle birlikte yaşayan futbolcu kardeşlerimizin kıymetli ailelerini, değerli Başkanlarımızı, emektar teknik adamlarımızı, kısacası emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sporda başarılı olmak için tesisleşmek ve gerekli malzemelere sahip olmak önemli. Çoğu zaman kulüplerimiz imkânsızlıklar içerisinde yoluna devam etmek zorunda kalıyor. Sporcularımızın her türlü ihtiyacının karşılanması, teknik ve tesis desteğinin sağlanması şart. Bizim Belediyecilik kültürümüzde spor ve sporcuya tam destek var. Amatör spor kulüplerimizin de, profesyonel takımlarımızın da her zaman destekçisi olacağız. Gönül desteği de olunca gelsin şampiyonluklar. Bu durumda böyle geceleri daha çok yapacak, daha çok bir arada olacağız. Gültepe Spor Kulübümüzde bizim için çok özel. Emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Şampiyonluklarımız bol olsun." Konuşmasının sonunda Eroğlu'na Gültepe Spor Kulübü Başkanı Yasin Satır tarafından adının yazılı olduğu Gültepe Spor forması ve plaket hediye edildi.

Ülkü Sporlu futbolcularla buluştu

Sabah saatlerinde Ülküspor'lu futbolcularla buluşan Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, "Kırmızı-Beyaz forma rengini Bayrağımızdan alan asırlık Ülküspor'da bugüne kadar emeği geçen herkesi kutluyorum. 'Beden olarak güçlü, ahlaklı, vasıf sahibi bireyler yetiştirerek gençlerimize destek olmak. Tüm gençlerimize kapımız açık' diyen ve bu amaçta buluşan kulübümüz bu bakış açısıyla da çok kıymetli. Bizde tüm gücümüzle yanınızda ve destekçiniziz. Nice başarılı sporcular yetiştirmek, nice kupalar kaldırmak için el ele vereceğiz" diye konuştu. Eroğlu'na Ülküspor Kulübü Başkanı Süleyman Şenol tarafından adına kayıtlı forma hediye edildi.