Sporda ve Yaşamda Fair Play kitabı çıktı

TMOK Fair Komisyonu Raportörü Remzi Yılmaz, Türkiye'de 1982 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) çatısı altında yürütülen Fair Play çalışmalarının arşivini oluşturan Sporda ve Yaşamda Fair Play kitabını çıkardı.

Sporda ve Yaşamda Fair Play kitabı geçtiğimiz günlerde basılarak TMOK'un kitaplığına teslim edildi. Mardinli iş adamı Mehmet Samsa'nın desteğiyle basılan kitap, üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve BESYO öğrencilerine, Fair Play Kervanı kapsamında düzenlenen paneller sırasında ücretsiz olarak dağıtılacak. - İSTANBUL