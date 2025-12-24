Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 414 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 204 bin 543 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 218 bin 727 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 414 lira 82 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 80 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 135 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 694 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 283 milyon 128 bin 347 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 283 milyon 94 bin 492 metreküp olarak kayıtlara geçti.