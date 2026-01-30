Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

30.01.2026 14:52
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14 bin 324 lira, işlem hacmi ise 4 milyon 184 bin lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 184 bin 570 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 152 bin 807 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 324 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 293 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 40 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 607 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 263 milyon 585 bin 214 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 263 milyon 479 bin 574 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

