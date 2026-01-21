Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

21.01.2026 14:28
Yarın için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 3.400 lira, en düşük 2.333 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 333 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,2 azalarak 2 milyar 56 milyon 729 bin 815 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 05.00'te 2 bin 333 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 100 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 126 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 654 lira 33 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

