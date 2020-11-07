Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1424 lira 97 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 748 bin 920 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 6 milyon 961 bin 375 liraydı.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1424 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 738 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1467 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 1382 lira 22 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 161 milyon 250 bin 779 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 159 milyon 18 bin 748 metreküp olarak kayda geçti.