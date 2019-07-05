Uyuşturucudan 4 kişi için idam kararı verilmişti! İnfaz 30 Ekim'e ertelendi

Sri Lanka Yüksek Mahkemesi, uyuşturucuyla ilgili suçlardan mahkum olan 4 kişinin idamının infazını 30 Ekim'e erteledi.

Yüksek Mahkemenin kararı, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın 4 kişinin idamına onay vermesinin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Sirisena, geçen hafta yaptığı açıklamada, 4 uyuşturucu satıcısı hakkında verilen idam kararlarını onayladığını ve idamların kısa sürede infaz edileceğini açıklamıştı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Sirisena'nın idam cezalarının infazının ertelenmesine ilişkin uygulamaya son vermesini eleştirmiş, 4 uyuşturucu mahkumunun idam edilmesini onaylayan kararına karşı olduğunu belirtmişti.

300 BİN BAĞIMLI BULUNUYOR

EN SON 1976'DA İDAM CEZASI UYGULANMIŞTI

Sirisena, 21 milyon nüfuslu ülkede 3 yüz bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve hapishanelerdeki 24 bin mahkumun yüzde 60'ının uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılandığını belirtmişti.

Son idam cezasının 1976'da infaz edildiği Sri Lanka'da, mahkemelerin verdiği idam kararları 43 senedir uygulanmıyordu. İngiltere, Fransa, Norveç ile Avrupa Birliği (AB), Sri Lanka'nın ölüm cezasını geri getirmesini kınamıştı.