Son Dakika Haberleri: Uyuşturucudan 4 kişi için idam kararı verilmişti! İnfaz 30 Ekim'e ertelendi
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucudan 4 kişi için idam kararı verilmişti! İnfaz 30 Ekim'e ertelendi

45 dakika önce

Sri Lanka'da uyuşturucudan dolayı 4 kişiye verilen idam cezaları ertelendi. İnfazlar 30 Ekim günü uygulanacak.

Uyuşturucudan 4 kişi için idam kararı verilmişti! İnfaz 30 Ekim'e ertelendi, System.String[]

Sri Lanka Yüksek Mahkemesi, uyuşturucuyla ilgili suçlardan mahkum olan 4 kişinin idamının infazını 30 Ekim'e erteledi.
Yüksek Mahkemenin kararı, Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'nın 4 kişinin idamına onay vermesinin ardından geldi.
Cumhurbaşkanı Sirisena, geçen hafta yaptığı açıklamada, 4 uyuşturucu satıcısı hakkında verilen idam kararlarını onayladığını ve idamların kısa sürede infaz edileceğini açıklamıştı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Sirisena'nın idam cezalarının infazının ertelenmesine ilişkin uygulamaya son vermesini eleştirmiş, 4 uyuşturucu mahkumunun idam edilmesini onaylayan kararına karşı olduğunu belirtmişti.

300 BİN BAĞIMLI BULUNUYOR

Sirisena, 21 milyon nüfuslu ülkede 3 yüz bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve hapishanelerdeki 24 bin mahkumun yüzde 60'ının uyuşturucuyla ilgili suçlardan yargılandığını belirtmişti.

EN SON 1976'DA İDAM CEZASI UYGULANMIŞTI

Son idam cezasının 1976'da infaz edildiği Sri Lanka'da, mahkemelerin verdiği idam kararları 43 senedir uygulanmıyordu. İngiltere, Fransa, Norveç ile Avrupa Birliği (AB), Sri Lanka'nın ölüm cezasını geri getirmesini kınamıştı.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:25 Kaynak: AA
Sri Lanka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, dekoltesiyle baş döndürdü! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama Mantar toplayarak günde 6-7 bin TL kazanıyorlar! Topladıkları paralarla bina yaptıranlar bile var Beyrut'a giden Burak Özçivit, izdihamdan zor kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:10:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucudan 4 kişi için idam kararı verilmişti! İnfaz 30 Ekim'e ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]