Son Dakika Haberleri: Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay uzatıldı
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Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay uzatıldı

49 dakika önce

KUALA Sri Lanka'da 21 Nisan'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarının ardından iki aylığına ilan edilen olağanüstü halin bir ay daha uzatılması kararı alındı.

Sri Lanka'da olağanüstü hal bir ay uzatıldı, System.String[]
KUALA Sri Lanka'da 21 Nisan'da Paskalya gününde yaşanan terör saldırılarının ardından iki aylığına ilan edilen olağanüstü halin bir ay daha uzatılması kararı alındı.
Ülkede resmi gazetede bu sabah yayımlanan ilanda, cumhurbaşkanlığının, olağanüstü halin bir ay süreliğine uzatılması kararı aldığı belirtildi.
Konuya dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, terör saldırılarının etkisinin halk nezdinde hala etkisini sürdürdüğü ve mevcut durum karşısında tedbir almak gerektiğini belirtti.
Terör saldırılarından bir gün sonra ilan edilen olağanüstü halin süresi bugün doluyordu.
Sri Lanka'daki terör saldırıları
Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.
Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Paskalya, Sri Lanka, Güncel
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